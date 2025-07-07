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Флуміненсе – Челсі: де дивитися півфінал Клубного чемпіонату світу

Станіслав Лисак — 7 липня 2025, 11:25
Флуміненсе – Челсі: де дивитися півфінал Клубного чемпіонату світу
Getty Images

Челсі зіграє з бразильською командою Флуміненсе в межах півфінального матчу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 8 липня, на арені "Мет-Лайф Стедіум" в Іст-Резерфорді, штат Нью-Джерсі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

Бразильський колектив на шляху до 1/2 фіналу переграв Аль-Хіляль із Саудівської Аравії (2:1), у той час, як англійці з аналогічним рахунком вибили Палмейрас (2:1).

Клубний чемпіонат світу Флуміненсе Челсі

Клубний чемпіонат світу

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