Слот пояснив, чому не випустив Салаха у чвертьфіналі ЛЧ ПСЖ – Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот розповів, чому не використав Мохаммеда Салаха у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Його цитує Sky Sports.

Лідер англійського клубу провів усю зустріч на лаві запасних. Наставник пояснив, що не бачив сенсу випускати єгиптянина, поберігши його сили на матч-відповідь.

"Вважаю, що наприкінці зустрічі для нас було важливіше зберегти результат, ніж намагатися створити хоча б один момент для гола. Протягом 20-25 хвилин команда практично повністю зосередилася на обороні. У Мо багато сильних якостей, але в тій ситуації було розумніше зберегти його сили на наступні матчі, ніж використовувати його в обороні протягом цих 20-25 хвилин у штрафному майданчику", – сказав Слот.

У поточному сезоні-2025/26 Салах вже взяв участь у 35 поєдинках в усіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 9 асистів. Це прощальний сезон для Мохаммеда у футболці "мерсисайдців".

Нагадаємо, що Ліверпуль поступився на виїзді ПСЖ 0:2. Друге протистояння відбудеться 14 квітня о 22:00 (за київським часом).

