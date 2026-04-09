На "Енфілді" буде неймовірно складно: Енріке оцінив перемогу ПСЖ над Ліверпулем у ЛЧ

Наставник французького ПСЖ Луїс Енріке висловився про переконливу перемогу своєї команди над Ліверпулем (2:0) у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Його слова передає пресслужба парижан.

Попри перевагу у два м'ячі, іспанський фахівець переконаний, що підсумковий результат міг бути ще кращим для його команди. Проте він усе одно задоволений і подякував фанатам за підтримку.

"Я думаю, що ми заслужили на цей результат. Це був дуже складний матч, дуже напружений, особливо в першому таймі. У другому ми створили багато моментів. Шкода, адже ми могли забити щонайменше ще один гол, але це футбол, і ми повинні це прийняти. Атмосфера на стадіоні сьогодні була неймовірною. Думаю, ми грали так само добре, як наші вболівальники співали, а це непросто! Зараз час насолодитися цією перемогою, відновитися та подумати про матч-відповідь у Ліверпулі. Я бачу цей зв'язок між командою та вболівальниками з того часу, як приїхав до Парижа, і зараз він сильніший, ніж будь-коли", – сказав Енріке.

Також фахівець поділився думками про матч-відповідь. Він заявив, що ПСЖ не поїде відбиватись і гратиме на перемогу, але переконаний – легко на виїзді не буде.

"Ми поїдемо до Ліверпуля з метою перемогти, як завжди. На "Енфілді" буде неймовірно складно – це дуже непростий стадіон для гри. Але з цією командою ми будемо прагнути грати якнайкраще, а це означає атакувати протягом усього матчу", – заявив тренер.

Зазначимо, що поєдинок у Ліверпулі відбудеться 14 квітня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше поразку своєї команди прокоментував тренер "червоних" Арне Слот. Він зізнався, що 0:2 – це не найгірший варіант для Ліверпуля по грі.