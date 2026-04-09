Слот несподівано знайшов позитив у поразці Ліверпуля від ПСЖ в Лізі чемпіонів

Наставник Ліверпуля Арне Слот поділився емоціями після виїзної поразки від французького ПСЖ (2:0) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Його цитує BBC.

Головний тренер англійського гранда знайшов позитивний момент у такому фіаско.

"Якщо проаналізувати гру в цілому, я думаю, нам пощастило, що ми програли всього 0:2. Перший гол важко по нам вдарив. Я думаю, для нас все було непогано. Ми, як і раніше, зіграємо з ними на "Енфілді", і ми знаємо, наскільки корисним може бути для нас "Енфілд", – сказав Слот.

Коуч "мерсисайдців" розповів, що переглядав чвертьфінал між Баварією та Реалом, який закінчився перемогою мюнхенського клубу 2:1. Слот запевнив, що потрібні саме такі виступи, потрібна працьовита команда, яка зробила б усе проти такого клубу, як ПСЖ.

Нідерландський спеціаліст не до кінця залишився задоволеним кількістю створених моментів біля воріт парижан.

"Ми багато разів намагалися зустрічати їх високо, але вони перегравали нас у боротьбі один на один. Думаю, те саме сталося і в другому таймі. Декілька разів наші гравці виходили на перспективні позиції", – відповів наставник Ліверпуля.

Нагадаємо, що рахунок у поєдинку був відкритий вже на 11-й хвилині, коли нулі на табло розмочив Дезіре Дуе, а на 65-й Хвіча Кварацхелія подвоїв перевагу ПСЖ.

Матч-відповідь Ліверпуль – ПСЖ запланований на 14 квітня. Початок – о 22:00 (за київським часом).

