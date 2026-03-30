Саудівський клуб намагається переманити Салаха високою зарплатою

Аль-Іттіхад продовжує полювання за правим вінгером Ліверпуля Мохаммедом Салахом, якому готовий прописати шалені особисті умови у контракті.

Про це інформує Gazzetta dello Sport.

Саудівський клуб може запропонувати єгиптянину зарплату у розмірі 100 мільйонів євро на 2 сезони.

Відзначимо, що Салах покине Ліверпуль влітку 2026-го у статусі вільного агента. Тому своєму наступному клубу він дістанеться абсолютно безкоштовно.

Мохаммед виступає за гранд АПЛ з літа 2017-го. Відтоді відіграв у футболці "мерсисайдців" 435 поєдинків, у яких відзначився 255 голами та 122 асистами.

У своєму прощальному сезоні за англійський гранд вже провів 34 гри (10 м'ячів і 9 гольових передач), а команда Арне Слота після 31 туру посідає 5-те місце у таблиці АПЛ (49 балів).

Раніше повідомлялось, що Інтер Маямі готовий посперечатись за зіркового єгиптянина із командами Саудівської Аравії, яка стежать за досвідченим футболістом.

Нагадаємо, що наприкінці 2025-го з'явилась інформація про зацікавленість до Салаха зі сторони турецького Фенербахче. Однак агент гравця виключив такий варіант.