Легенда Ліверпуля назвав гравців, які можуть стати заміною Салаху

Софія Кулай — 30 березня 2026, 11:11
Стівен Джеррард
Колишній головний тренер Аль-Іттіфак Стівен Джеррард поділився думкою з приводу відходу Мохаммеда Салаха з Ліверпуля по закінченні сезону-2025/26.

Його цитує Voetbalprimeur.

Експівзахисник "мерсисайдців" запевнив, що англійському гранду буде вкрай складно знайти заміну єгиптянину. Водночас Джеррард припустив, хто б міг прийти на позицію Салаха.

"Замінити Мо буде надзвичайно складно та дорого. Клуб потребує гравця, який здатен одразу приносити результат. Для мене прикладом такого футболіста є Майкл Олісе. Діоманде лише 19, але вже зараз демонструє високий рівень проти захисників.

Саммервілл чудово проявляє себе в дуелях один на один. У команді, яка переживає складні моменти, він стає важливим гравцем. Він прагне прогресу та демонструє стабільність протягом сезону", – сказав легендарний ексгравець Ліверпуля.

Салах покине Ліверпуль влітку 2026-го у статусі вільного агента. За ним пильно стежать клуби з Саудівської Аравії та Інтер Маямі.

Правий вінгер виступає за гранд АПЛ з літа 2017-го. Відтоді відіграв у футболці "мерсисайдців" 435 поєдинків, у яких відзначився 255 голами та 122 асистами.

У своєму прощальному сезоні за англійський гранд вже провів 34 гри (10 м'ячів і 9 гольових передач), а команда Арне Слота після 31 туру посідає 5-те місце у таблиці АПЛ (49 балів).

Нагадаємо, що наприкінці 2025-го з'явилася інформація про зацікавленість у Салаху зі сторони турецького Фенербахче. Однак агент гравця виключив такий варіант.

