Один із героїв ПСЖ – про звитягу над Ліверпулем: Ми могли забити і більше голів

Автор другого голу у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ПСЖ – Ліверпуль Хвіча Кварацхелія відреагував на домашню перемогу парижан у першому матчі (2:0).

Його слова наводить RMC Sport.

Грузинський лівий вінгер французького клубу переконаний, що його команда повинна була забивати більше голів у ворота англійського гранда, аніж два результативні удари.

"Ми могли забити і більше голів, ми повинні були зробити це в певних епізодах. Але це нормально, ми провели хороший матч і повинні залишатися зосередженими. Атмосфера на "Енфілді" буде приголомшливою, ми почнемо готуватися відразу ж", – сказав Хвіча.

Відзначимо, що Кварацхелія забив свій 13-й м'яч у 39-ти матчах поточного сезону-2025/26 за ПСЖ в усіх турнірах. Також у його активі 8 асистів. У ЗМІ спливла інформація, що грузином цікавиться лондонський Арсенал.

Матч-відповідь Ліверпуль – ПСЖ запланований на 14 квітня. Початок – о 22:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що головний тренер "мерсисайдців" Арне Слот прокоментував поразку від ПСЖ.