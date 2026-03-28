Романо відреагував на чутки щодо можливості Салаха стати одноклубником Мессі

Один з найавторитетніших інсайдерів Фабріціо Романо відреагував на інформацію, що Інтер Маямі хоче підписати вінгера Ліверпуля Мохаммеда Салаха,

Про це він написав у соцмережі X.

Журналіст заявив, що вона не відповідає дійсності. Американський клуб не проводить жодних переговорів щодо підписання 33-річного єгиптянина, який залишить "червоних" після завершення сезону-2025/26.

Зазначимо, що наразі найбільш ймовірним розвитком подій вважається перехід зіркового вінгера в чемпіонат Саудівської Аравії. Одразу чотири місцеві клуби хочуть запросити лідера Ліверпуля.

На підписання футболіста націлені Аль-Іттіхад, Аль-Наср, Аль-Хілаль та Аль-Ахлі. Поки Салах не ухвалив остаточне рішення.

У нинішньому сезоні Мохаммед зіграв 34 матчі на клубному рівні. У них він забив десять голів і віддав дев'ять результативних передач.