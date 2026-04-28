Якщо хтось може взятися за цю боротьбу, то це ми: Компані – про майбутній матч ПСЖ – Баварія

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловив рішучість перед першим поєдинком півфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Про це повідомляє Sport Bild.

Наставник німецького гранда акцентував увагу на високому рівні майстерності своїх підопічних, назвавши індивідуальну якість гравців вирішальним фактором у сучасному футболі.

"Вражаючі результати насамперед залежать від якості гравців. Ми можемо говорити про голи та філософію гри. Але нам потрібні гравці, які забивають м'ячі у ворота, потрібен воротар, який відбиває, та захисники, які відбирають м'яч. Все інше – балачки. Реальність така, що потрібна якість. І вона у нас є", – сказав він.

Потенціал мюнхенців було наочно продемонстровано в останньому турі Бундесліги. У матчі проти Майнца Баварія вийшла з "командою Б" і програвала після першого тайму з рахунком 0:3, проте вихід лідерів на заміну дозволив переломити хід зустрічі та здобути перемогу 4:3.

Компані вірить у вихід до фіналу насамперед тому, що його команда ставала дедалі кращою

"Я вірю, що все, що сталося минулого сезону, і те, де ми зараз, ми досягли завдяки нашим зусиллям. Наша команда виграла на Бернабеу, у Парижі, і ми зробили багато кроків, щоб вийти на цей матч. ПСЖ все ще є переможцем Ліги чемпіонів – але якщо якась команда може взятися за цю боротьбу, то це ми, і ми хочемо цього найбільше. Ми знаємо, наскільки сильний ПСЖ, але ми хочемо цю гру", – зазначив Компані.

Отриманий раніше перебір жовтих карток змушує бельгійського фахівця спостерігати за стартом півфінального протистояння з трибун, що стане додатковим випробуванням для мюнхенського колективу в Парижі.

Нагадаємо, що тренер ПСЖ Луїс Енріке сказав, що Баварія стабільніша за французів.