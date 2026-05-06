Ось у чому суть, а не у філософіях: тренер Баварії – про матч-відповідь півфіналу ЛЧ проти ПСЖ

Головний тренер Баварії Венсан Компані поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

Бельгієць розповів, чи можуть люди очікувати на таку ж гру, як минулого тижня, коли команди видали гольову феєрію, що завершилась перемогою парижан із рахунком 5:4. Він заявив, що його підопічні зроблять усе для перемоги.

"Це завжди залежатиме від обох команд. Якщо хтось вирішить зробити крок назад і більше захищатися, тоді у грі можуть бути спокійніші фази. Інакше – ні. Важко уявити, що якась із команд змінить те, що насамперед і привело їх сюди. Ми граємо вдома, хочемо перемогти та зробимо все для цього. Між цією командою та вболівальниками чудові стосунки. На початку сезону, можливо, не багато хто вірив, що ми все ще матимемо шанс вийти у фінал, але зараз ми тут.

Ми пережили багато особливих моментів. І я думаю, вболівальники вірять, що ми можемо це зробити. Ми хочемо зробити цей момент незабутнім. У мене переважає внутрішній спокій. Я намагаюся не дозволяти емоціям від гри взяти гору занадто рано. І я вже думаю про те, якою могла б бути остання фраза, щоб мотивувати команду ще раз. Наша місія – вигравати матчі. Ось у чому суть, а не у філософіях. Ми виграли багато матчів, ПСЖ – теж. Якщо це вдасться зробити, не пропустивши – це добре. Але ще більш прагматично – це просто перемогти", – сказав Компані.