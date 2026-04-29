Кейн – про поразку від ПСЖ: Ми відчували, що граємо дедалі краще

Центрфорвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн заявив, що у матчі півфіналу Ліги чемпіонів грали рівні за силою команди, та висловив сподівання на підтримку вболівальників у грі-відповіді.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"На мою думку, сьогодні ми побачили дві команди високого рівня, особливо в атакувальній грі, у переходах, швидкості та інтенсивності в дуелях один на один. Дві найкращі команди, що йшли нога в ногу. Загалом, у нас були моменти, коли ми могли вирішити долю матчу ще раніше.

Тому ми дуже пишаємося тим, що змогли зрівняти рахунок – 5:4, адже на виїзді, коли ти поступаєшся 5:2, ситуація може виявитися справді складною. Але ми боролися і знову повернулися в серію".

32-річний англієць запевнив, що були моменти, коли ПСЖ почав втомлюватися від атак та інтенсивності "баварців", й цей аспект гри команді потрібно повторити у матчі-відповіді.

"Були моменти, коли ми могли б діяти більш точно в останній передачі або при завершенні атаки. Ми відчували, що граємо дедалі краще, особливо в міру того, як матч набирав обертів, а суперники починали втомлюватися. Нам просто треба грати з такою ж інтенсивністю. Наступного тижня нам це знадобиться ще більше".

Все вирішиться тим, хто зможе скористатися своїми шансами наступного тижня. Сьогодні таких моментів було чимало, і, ймовірно, наступного тижня буде так само. Тож, граючи вдома за підтримки вболівальників, ми сподіваємося, що це допоможе нам здобути перемогу".

Зауважимо, що перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Баварією завершився перемогою парижан з рахунком 5:4, що стало історичним рекордом турніру за кількістю забитих голів на цій стадії.

Матч-відповідь відбудеться у Мюнхені 6 травня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. В іншому півфіналі фіналіста визначать іспанський Атлетико Мадрид та англійський Арсенал Лондон.