Компані – про виліт із Ліги чемпіонів від ПСЖ: Не дозволяли нам завдати завершального удару

Головний тренер Баварії Венсан Компані відреагував на нічию (1:1) у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ, яка не врятувала мюнхенців від вильоту з турніру.

Його слова передає УЄФА.

Наставник зазначив, що його команда у результаті програла у двох дуже рівних поєдинках проти сильного суперника. За словами Компані, його підопічним потрібно було бути рішучими на футбольному полі.

40-річний спеціаліст привітав парижан із виходом до фіналу ЛЧ.

"Ми п'ять разів грали з ПСЖ – двічі перемогли, двічі програли та один раз зіграли внічию, сьогодні. Ми зробили все, що могли, і це також слід зазначити. Вважаю, що перший тайм у нас насправді вийшов добрим. Єдине, що треба сказати: ПСЖ неймовірно добре оборонявся при навісах. Вони добре підбирали другі м'ячі. Парижани діяли дуже активно, і навіть коли ми створювали небезпечні ситуації, вони все одно не дозволяли нам завдати завершального удару", – сказав коуч німецького гранда.

Нагадаємо, що у першому матчі Баварія програла ПСЖ 4:5, тому мирова 1:1 не допомогла мюнхенському колективу навіть перевести протистояння у додаткові тайми.

Команда Луїса Енріке зустрінеться з лондонським Арсеналом у вирішальному поєдинку турніру. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня (о 19:00 за київським часом) на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Раніше повідомлялося, що грузинський вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія став першим футболістом, який зробив результативну дію у сьомому поспіль матчі плейоф Ліги чемпіонів упродовж однієї кампанії.