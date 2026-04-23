Компані – про вихід Баварії у фінал Кубку Німеччини: Готові до будь-чого

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані поділився емоціями від виходу до фіналу Кубку Німеччини.

Його цитує Bein Sports.

Результативні удари Гаррі Кейна та Луїса Діаса принесли мюнхенцям перемогу над леверкузенським Баєром у півфіналі (2:0).

"З першого дня всі говорили про Берлін. Можливість повернути клуб туди – це грандіозний подарунок", – сказав коуч Баварії.

Компані висловився про виступ своєї команди проти "фармацевтів".

"У першому таймі ми грали дуже добре та з високою інтенсивністю, нічого їм не дозволяли. У другому таймі Баєр краще увійшов у гру. Вони змусили нас оборонятися глибше, але ми добре з цим впоралися. Ми насолоджуємося цим моментом, адже йдеться про титули, і ми все ще готові до будь-чого", – відповів Венсан.

Наставник німецького гранда додав, що його підопічні швидко перемкнуться на наступну гру проти Майнца, попри те, що вже достроково гарантувала собі титул чемпіона Бундесліги.

Поєдинок Майнц – Баварія запланований на 25 квітня та розпочнеться о 16:30 (за київським часом).

Мюнхенський клуб після 30 турів набрав 79 балів та став недосяжним для найближчого конкурента, яким є дортмундська Боруссія (64 очки).

Додамо, що другий фіналіст Кубку Німеччини визначиться сьогодні, 23 квітня, у протистоянні Штутгарт – Фрайбург. Початок – о 21:45.