Енріке оцінив перемогу над Баварією у Лізі чемпіонів: Я ніколи не бачив такого темпу

Софія Кулай — 29 квітня 2026, 07:33
Енріке оцінив перемогу над Баварією у Лізі чемпіонів: Я ніколи не бачив такого темпу
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився емоціями після переможного першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (5:4).

Його слова передає RMC Sport.

Наставник "парижан" залишився вражений такою  інтенсивністю гри та бажанням обох команд перемогти.

"Уболівальники обох команд раді бачити таке видовище. Фізично ми не здавалися. Я ніколи не бачив такого темпу. Обидві команди та всі гравці заслуговують на похвалу. Коли у тебе є перевага в три голи, суперник дуже ризикує, а його рівень дуже високий

Це було складно, і так буде і у матчі-відповіді. Це лише третій матч, який вони програли цього сезону. Ми задоволені. Обидві команди показали свій характер", – сказав Енріке.

ПСЖ та Баварія увійшли в історію, видавши найрезультативніший півфінал в історії ЛЧ. Найкращим гравцем цього історичного матчу став вінгер паризького клубу Усман Дембеле, який оформив дубль.

Нагадаємо, що друга зустріч Баварія – ПСЖ відбудеться у середу, 5 травня, о 22:00 (за київським часом) у Мюнхені.

Кейн – про поразку від ПСЖ: Ми відчували, що граємо дедалі краще
