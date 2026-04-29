Енріке оцінив перемогу над Баварією у Лізі чемпіонів: Я ніколи не бачив такого темпу

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився емоціями після переможного першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (5:4).

Його слова передає RMC Sport.

Наставник "парижан" залишився вражений такою інтенсивністю гри та бажанням обох команд перемогти.

"Уболівальники обох команд раді бачити таке видовище. Фізично ми не здавалися. Я ніколи не бачив такого темпу. Обидві команди та всі гравці заслуговують на похвалу. Коли у тебе є перевага в три голи, суперник дуже ризикує, а його рівень дуже високий

Це було складно, і так буде і у матчі-відповіді. Це лише третій матч, який вони програли цього сезону. Ми задоволені. Обидві команди показали свій характер", – сказав Енріке.