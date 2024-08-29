Одноклубник Мудрика перейшов у Борнмут Забарного

Англійський Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний, підписав голкіпера Челсі Кепу Аррісабалагу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Воротар проведе сезон-2024/25 за "вишень" на правах оренди. Минулого року він виступав за мадридський Реал, де був конкурентом українця Андрія Луніна.

"Сині" навіть планували провести обмін воротарями, Лунін перейшов би в команду до Михайла Мудрика, а Кепа — став гравцем Реала. Однак пізніше лондонці відмовились від угоди. В сезоні-2023/23 іспанець провів за "вершкових" 20 матчів, 9 з яких вистояв "на нуль".

Нагадаємо, раніше Борнмут підписав бразильського форварда Порту Еванілсона, а український центрбек Забарний продовжив контракт із командою.