Кепа не зіграє за Борнмут проти Челсі
Кепа Аррісабалага
ФК Борнмут
Воротар Челсі Кепа Аррісабалага, який виступає за Борнмут на правах оренди, не зможе зіграти в очному матчі 3 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 29-річний іспанець не буде допущений до гри через правила угоди між сторонами.
Головний тренер "вишень" Андоні Іраола прокоментував цю ситуацію.
"Ми знали це ще до того, як він прийшов у клуб, це частина правил — він не зможе зіграти", — сказав Іраола.
Зазначимо, що поєдинок між Челсі Михайлом Мудрика та Борнмута Іллі Забарного пройде завтра, 14 серпня, на "Vitality Stadium". Початок — о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що іспанський воротар проведе сезон-2024/25 за "червоно-чорних" на правах оренди. Минулого року він виступав за мадридський Реал, де був конкурентом українця Андрія Луніна.