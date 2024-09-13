Кепа не зіграє за Борнмут проти Челсі

Воротар Челсі Кепа Аррісабалага, який виступає за Борнмут на правах оренди, не зможе зіграти в очному матчі 3 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 29-річний іспанець не буде допущений до гри через правила угоди між сторонами.

Головний тренер "вишень" Андоні Іраола прокоментував цю ситуацію.

"Ми знали це ще до того, як він прийшов у клуб, це частина правил — він не зможе зіграти", — сказав Іраола.

🚨🍒 Kepa will not be allowed to play against Chelsea as he joined Bournemouth on loan.



“We knew it before he came to the club, it’s part of the rules - he cannot play”, says Andoni Iraola. pic.twitter.com/ECHIUFrgz3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2024

Зазначимо, що поєдинок між Челсі Михайлом Мудрика та Борнмута Іллі Забарного пройде завтра, 14 серпня, на "Vitality Stadium". Початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що іспанський воротар проведе сезон-2024/25 за "червоно-чорних" на правах оренди. Минулого року він виступав за мадридський Реал, де був конкурентом українця Андрія Луніна.