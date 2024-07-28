Челсі відмовився від Луніна на користь іншого воротаря Ла Ліги

Лондонський Челсі, ймовірно, не буде підписувати українського воротаря мадридського Реала Андрія Луніна.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "сині" збирається перемикнутися на трансфер голкіпера Вільяреала Філіпа Йоргенсена. Сума можливого переходу оцінюється приблизно у 24 млн євро.

Зазначається, що головний тренер Челсі Енцо Марекса не вражений жодним із чотирьох наявних кіперів у команді (Роберт Санчес, Кепа Аррісабалага, Джордже Петрович, Габріель Слоніна).

Раніше Лунін розпочав тренування з "вершковими" для підготовки до сезону-2024/25 та заявив, що хоче остаточно визначитись зі своїм майбутнім через два тижні.