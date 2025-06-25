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Голкіпер Челсі перейшов до Арсенала – Романо

Володимир Максименко — 25 червня 2025, 13:16
Голкіпер Челсі перейшов до Арсенала – Романо
Кепа Аррісабалага
ФК Борнмут

Воротар лондонського Челсі Кепа Аррісабалага стане гравцем лондонського Арсенала.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Голкіпер стане дублером Давіда Раї. "Каноніри" активували клаусулу в 5 мільйонів євро, а усі відповідні документи вже підписані.

Дата оголошення трансферу залежатиме від фінансових тонкощів бухгалтерії Арсенала, оскільки про трансфер Мартіна Субіменді клуб точно планує оголосити у липні через початок нового фінансового року.

У минулому сезоні Кепа зіграв 35 матчів за Борнмут у всіх турнірах, пропустивши в них 43 голи, дев’ять зустрічей відіграв на "нуль".

Також воротар грав за Реал, Атлетик, Понферрадіну та Вальядолід.

Раніше повідомлялось, що Арсенал може відмовитись від ідеї трансферу нападника Лейпцига Шешко.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Футбольні трансфери Челсі Кепа Аррісабалага

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