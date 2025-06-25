Голкіпер Челсі перейшов до Арсенала – Романо

Воротар лондонського Челсі Кепа Аррісабалага стане гравцем лондонського Арсенала.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Голкіпер стане дублером Давіда Раї. "Каноніри" активували клаусулу в 5 мільйонів євро, а усі відповідні документи вже підписані.

🚨🔴⚪️ Kepa to Arsenal, here we go! Deal done for the Spanish goalkeeper to join #AFC as new backup for David Raya.



Arsenal activate £5m clause from Chelsea and all documents are now sealed.



One more addition for Arteta after Martin Zubimendi. pic.twitter.com/56w04dmF8w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025

Дата оголошення трансферу залежатиме від фінансових тонкощів бухгалтерії Арсенала, оскільки про трансфер Мартіна Субіменді клуб точно планує оголосити у липні через початок нового фінансового року.

У минулому сезоні Кепа зіграв 35 матчів за Борнмут у всіх турнірах, пропустивши в них 43 голи, дев’ять зустрічей відіграв на "нуль".

Також воротар грав за Реал, Атлетик, Понферрадіну та Вальядолід.

Раніше повідомлялось, що Арсенал може відмовитись від ідеї трансферу нападника Лейпцига Шешко.