Голкіпер Челсі перейшов до Арсенала – Романо
Воротар лондонського Челсі Кепа Аррісабалага стане гравцем лондонського Арсенала.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Голкіпер стане дублером Давіда Раї. "Каноніри" активували клаусулу в 5 мільйонів євро, а усі відповідні документи вже підписані.
Дата оголошення трансферу залежатиме від фінансових тонкощів бухгалтерії Арсенала, оскільки про трансфер Мартіна Субіменді клуб точно планує оголосити у липні через початок нового фінансового року.
У минулому сезоні Кепа зіграв 35 матчів за Борнмут у всіх турнірах, пропустивши в них 43 голи, дев’ять зустрічей відіграв на "нуль".
Також воротар грав за Реал, Атлетик, Понферрадіну та Вальядолід.
Раніше повідомлялось, що Арсенал може відмовитись від ідеї трансферу нападника Лейпцига Шешко.