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Борнмут планує підписати ексголкіпера Реала

Микола Дендак — 29 березня 2025, 17:35
Борнмут планує підписати ексголкіпера Реала
Кепа Аррісабалага
ФК Борнмут

Воротар лондонського Челсі Кепа Аррісабалага, який у поточному сезоні виступає за Борнмут на правах оренди, може залишитися в стані "вишень" і надалі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що клуб Іллі Забарного задоволений виступами іспанського голкіпера і зацікавлений у підписанні Кепи на постійній основі. До того ж, за інформацією інсайдера, Челсі не проти відпустити футболіста.

У поточному сезоні Кепа зіграв 25 поєдинків за Борнмут, пропустив 31 гол, ще у 6 поєдинках зберіг ворота "сухими". Transfermarkt оцінює вартість гравця в 11 мільйонів євро.

Нагадаємо, минулого сезону Аррісабалага виступав за мадридський Реал, де у підсумку програв конкуренцію українцю Андрію Луніну та повернувся в Челсі.

Раніше повідомлялося, що центральний захисник Борнмута та збірної Іспанії Дін Гейсен може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Борнмут Ілля Забарний Реал Мадрид Челсі Кепа Аррісабалага

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