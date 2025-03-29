Борнмут планує підписати ексголкіпера Реала

Воротар лондонського Челсі Кепа Аррісабалага, який у поточному сезоні виступає за Борнмут на правах оренди, може залишитися в стані "вишень" і надалі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що клуб Іллі Забарного задоволений виступами іспанського голкіпера і зацікавлений у підписанні Кепи на постійній основі. До того ж, за інформацією інсайдера, Челсі не проти відпустити футболіста.

🚨🇪🇸 Bournemouth are keen on signing Kepa on permanent deal after his excellent season on loan from Chelsea.



Deal will depend on final costs but Bournemouth are happy with his impact…



…and Chelsea will surely sell Kepa as he’s one of the players on the outgoings list. pic.twitter.com/8ivm5nGX77 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2025

У поточному сезоні Кепа зіграв 25 поєдинків за Борнмут, пропустив 31 гол, ще у 6 поєдинках зберіг ворота "сухими". Transfermarkt оцінює вартість гравця в 11 мільйонів євро.

Нагадаємо, минулого сезону Аррісабалага виступав за мадридський Реал, де у підсумку програв конкуренцію українцю Андрію Луніну та повернувся в Челсі.

Раніше повідомлялося, що центральний захисник Борнмута та збірної Іспанії Дін Гейсен може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.