Борнмут планує підписати ексголкіпера Реала
Воротар лондонського Челсі Кепа Аррісабалага, який у поточному сезоні виступає за Борнмут на правах оренди, може залишитися в стані "вишень" і надалі.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що клуб Іллі Забарного задоволений виступами іспанського голкіпера і зацікавлений у підписанні Кепи на постійній основі. До того ж, за інформацією інсайдера, Челсі не проти відпустити футболіста.
У поточному сезоні Кепа зіграв 25 поєдинків за Борнмут, пропустив 31 гол, ще у 6 поєдинках зберіг ворота "сухими". Transfermarkt оцінює вартість гравця в 11 мільйонів євро.
Нагадаємо, минулого сезону Аррісабалага виступав за мадридський Реал, де у підсумку програв конкуренцію українцю Андрію Луніну та повернувся в Челсі.
Раніше повідомлялося, що центральний захисник Борнмута та збірної Іспанії Дін Гейсен може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.