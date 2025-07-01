Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Арсенал оголосив про підписання Кепи

Олег Дідух — 1 липня 2025, 17:26
Арсенал оголосив про підписання Кепи
Кепа Аррісабалага
ФК Арсенал

Іспанський голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага став гравцем лондонського Арсенала.

Про це повідомляє пресслужба "Канонірів".

У складі Арсенала 30-річний іспанський воротар виступатиме під 13-м номером. Термін дії контракту не розголошується. За інформацією ЗМІ, трансфер Кепи обійшовся Арсеналу в 5 мільйонів фунтів.

Аррісабалага перейшов у Челсі влітку 2018 року з Атлетика Більбао за рекордні 80 мільйонів євро, що дозволяє йому і досі залишатися найдорожчим воротарем у історії футболу. Останні два роки іспанський голкіпер провів у орендах в мадридському Реалі та Борнмуті.

У сезоні-2024/25 на рахунку Кепи 35 матчів за Борнмут у всіх турнірах, у яких він пропустив 43 голи та 9 разів відстояв "на нуль".

Челсі Арсенал Лондон Кепа Аррісабалага

Арсенал Лондон

Едегор подав до суду на норвезькі видання через конфлікт з будинком та весіллям
Арсенал намагається вмовити Валенсію відпустити захисника молодіжної збірної Іспанії
Легенда Челсі та Арсенала може отримати посаду в чеському клубі
Арсенал оголосив про продовження контракту з конкурентом Зінченка
Ді Марціо: Аллегрі дав добро на трансфер Зінченка

Останні новини