Заміна Соланке: Борнмут Забарного підписав бразильського форварда Порту
Еванілсон
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Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний, підсилився бразильським нападником Порту Еванілсоном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Для "вишень" цей трансфер став рекордним в історії клубу, офіційно сума угоди не розголошується, але за даними інсайдера Фабріціо Романо вона становить 37 млн євро + 10 млн бонусів та 10% для Порту з майбутнього продажу футболіста.
В минулому сезоні бразилець провів 42 матчі, у яких забив 25 голів та оформив 7 асистів. Зазначимо, що Еванілсон прийде на заміну Домініку Соланке, якого Борнмут продав Тоттенгему.
Нагадаємо, напередодні "вишні" підписали захисника каталонської Барселони Хуліана Араухо, а український центрбек Забарний продовжив контракт із командою.