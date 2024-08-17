Заміна Соланке: Борнмут Забарного підписав бразильського форварда Порту

Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний, підсилився бразильським нападником Порту Еванілсоном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для "вишень" цей трансфер став рекордним в історії клубу, офіційно сума угоди не розголошується, але за даними інсайдера Фабріціо Романо вона становить 37 млн євро + 10 млн бонусів та 10% для Порту з майбутнього продажу футболіста.

В минулому сезоні бразилець провів 42 матчі, у яких забив 25 голів та оформив 7 асистів. Зазначимо, що Еванілсон прийде на заміну Домініку Соланке, якого Борнмут продав Тоттенгему.

In a record-breaking deal, we bring striker Evanilson to #afcb ️‍🍒



LET'S GOOOO ️‍🔥 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 16, 2024

Нагадаємо, напередодні "вишні" підписали захисника каталонської Барселони Хуліана Араухо, а український центрбек Забарний продовжив контракт із командою.