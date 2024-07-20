Челсі доплатить Реалу за обмін Кепи на Луніна

Голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін може перейти у лондонський Челсі.

Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, клуби можуть провести обмін воротарями. Лунін вирушить у Челсі, а Кепа Аррісабалага — у Реал.

При цьому англійський клуб доплатить за 25-річного українця близько 10 мільйонів євро.

Раніше Андрій розпочав тренування з "вершковими" для підготовки до сезону-2024/25 та заявив, що хоче остаточно визначитись зі своїм майбутнім через два тижні.

Напередодні повідомлялося, що голкіпер відмовився переходити в клуб Саудівської Аравії.