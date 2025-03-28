Президент Вереса: Десь у 2035-му на збірну України чекає фінал чемпіонату світу

Президент рівненського Вереса Іван Надєїн вважає, що на збірну України з футболу в недалекому майбутньому чекає щонайменше фінал чемпіонату світу. Цьому посприяє те, що багато молодих футболістів через війну опинилися закордоном.

Про це він розповів на YouTube-каналі "Пряма червона".

"Багато наших дітей сьогодні грають закордоном. Навіть мій син, живучи у Франції, вже ходив у футбольну школу Монпельє (клуб елітного дивізіону – прим.). І сотні, тисячі дітей сьогодні вже є в школах. Є молодий хлопчина в Баєрі зараз (Артем Степанов – прим.), багато інших в Італії, Німеччині. Подивіться на Хорватію. Вони якраз через 15-20 років після своєї війни почали відігравати провідну роль у європейському футболі. Всі ці гравці навчалися у європейських школах. Вони стали інтегровані мовно, культурно, ментально. Я думаю, що десь у 2035 році Україну чекає як мінімум фінал чемпіонату світу. Але цього всього могло б і не бути насправді. Бо і хорвати зберегли чемпіонат, і Україна змогла", – сказав Надєїн.

Нагадаємо, напередодні "синьо-жовті" не змогли пройти Бельгію у плейоф Ліги націй, українці виграли першу зустріч – 3:1, проте в гостях зазнали розгромної поразки 0:3.

Нещодавно збірна України дізналася ім'я останнього суперника у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Україна опинилася в групі D.