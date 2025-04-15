Президент Вереса: Ми будемо до кінця боротися за єврокубки

Президент рівненського Вереса Іван Надєїн розповів, що його команда планує до кінця боротися за зону єврокубків в Українській Прем'єр-лізі сезону-2024/25.

Його слова передає Український футбол.

"Теоретичні шанси на здобуття права на участь в єврокубках залишаються, тому ми будемо боротися до кінця. Команда це знає, вони мають вигравати у кожній грі, а там побачимо", – сказав Надєїн.

Зауважимо, що наступного сезону лише 4 команди з України будуть змагатися в єврокубках: топ-3 УПЛ та переможець Кубку. Якщо кубок виграє команда з трійки призерів чемпіонату, то в єврокубки вийде і 4 місце.

Наразі Верес посідає 7 позицію в УПЛ, маючи в активі 32 очка. До четвертого Полісся – 9 пунктів. Загалом в чемпіонаті лишилося 6 турів до кінця, тож Вересу буде вкрай важко посісти бодай 4 сходинку.

Нагадаємо, у 24 турі Української Прем'єр-ліги Верес у більшості переміг Зорю та обійшов луганський клуб у турнірній таблиці.