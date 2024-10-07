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Бізнес-партнери по УПЛ: Буткевич придбав частку в компанії Надєїна

Ігор Чернявський — 7 жовтня, 18:15
Бізнес-партнери по УПЛ: Буткевич придбав частку в компанії Надєїна
ФК Полісся

Президент Полісся Геннадій Буткевич став співвласником компанії "УТ Пауер", яка належить президенту Вереса Івану Надєїну.

Про це стало відомо з розпорядження Антимонопольного комітету України за 3 жовтня.

"Надано дозвіл акціонерному товариству "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Магнум" на набуття разом із ТОВ "Управляюча компанія "Укртепло" контролю над ТОВ "УТ ПАУЕР", – йдеться в розпорядженні.

"УТ Пауер" була заснована 20 травня 2024 року. Її кінцевим бенеціарним власником є Надєїн, який також є засновником групи компанія "Укртепло". За даними аналітичної системи, Буткевич придбав 18,88% компанії "УТ Пауер".

Зазначимо, що президент Полісся також володіє ще низкою компаній. Його головним активом є мережа супермаркетів АТБ. Також йому належать родовища рідкоземельних металів, урану і графіту в Житомирській і Кіровоградській областях.

Верес Надєїн Полісся Чемпіонат України, УПЛ Геннадій Буткевич

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