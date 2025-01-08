Вернидуб – найуспішніший тренер в історії Кривбаса
Головний тренер криворізького Кривбаса Юрій Вернидуб єнайуспішнішим наставником клубу в історії.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Досвідчений тренер має найбільший відсоток перемог серед усіх наставників "червоно-білих" за весь час перебування клубу в еліті українського футболу. Його підопічні виграють в 46% матчів.
Відрив від другого місця значний. Олег Таран на чолі Кривбаса перемагав у 38% поєдинків. Трійку замикає Олександр Косевич, у якого цей показник дорівнює 30%.
Топ 5 найуспішніших тренерів Кривбаса
- Юрій Вернидуб – 46% перемог (82 матчі).
- Олег Таран – 38% (242 матчі).
- Олександр Косевич – 30% (70 матчів).
- Юрій Максимов – 27% (77 матчів).
- Ігор Надєїн – 27% (48 матчів).
Нагадаємо, в листопаді 2024 року Вернидуб вийшов на другу сходинку за кількістю матчів на чолі Кривбаса за часів незалежності України.
Він обійшов за цим показником Юрія Максимова, який очолював команду у 2010-2012 роках. Рекордсменом є Олег Таран, який очолював команду тричі та провів 242 гри на посаді головного тренера (217 в УПЛ, 21 в Кубку України та 4 в Кубку УЄФА).