Вернидуб – найуспішніший тренер в історії Кривбаса

Головний тренер криворізького Кривбаса Юрій Вернидуб єнайуспішнішим наставником клубу в історії.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Досвідчений тренер має найбільший відсоток перемог серед усіх наставників "червоно-білих" за весь час перебування клубу в еліті українського футболу. Його підопічні виграють в 46% матчів.

Відрив від другого місця значний. Олег Таран на чолі Кривбаса перемагав у 38% поєдинків. Трійку замикає Олександр Косевич, у якого цей показник дорівнює 30%.

Топ 5 найуспішніших тренерів Кривбаса

Юрій Вернидуб – 46% перемог (82 матчі). Олег Таран – 38% (242 матчі). Олександр Косевич – 30% (70 матчів). Юрій Максимов – 27% (77 матчів). Ігор Надєїн – 27% (48 матчів).

Нагадаємо, в листопаді 2024 року Вернидуб вийшов на другу сходинку за кількістю матчів на чолі Кривбаса за часів незалежності України.

Він обійшов за цим показником Юрія Максимова, який очолював команду у 2010-2012 роках. Рекордсменом є Олег Таран, який очолював команду тричі та провів 242 гри на посаді головного тренера (217 в УПЛ, 21 в Кубку України та 4 в Кубку УЄФА).