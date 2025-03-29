Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Третє місце з кінця: президент Вереса – про бюджет клубу

Олександр Булава — 29 березня 2025, 15:03
Третє місце з кінця: президент Вереса – про бюджет клубу
НК Верес

Президент рівненського Вереса Іван Надєїн заявив, що його клуб має один з найменших бюджетів Української Прем'єр-ліги.

Про це він розповів на YouTube-каналі "Пряма червона".

"У нас бюджет приблизно три мільйони доларів. Це, напевно, третє з кінця місце у нинішньому чемпіонаті. Думаю, що ми займаємо десь передостаннє. Можливо, десь третє з кінця по фінансах. Нам все одно приємно, що ми з третім з кінця бюджетом посідаємо сьоме місце – значить, ми рухаємося в правильному напрямку.

Хто нижче нас? Інгулець і, може, навіть Оболонь. А може, Лівий Берег. Складно сказати, бо нема ж такої прозорості. Я свій бюджет знаю, може, хтось знає свій, але не скаже", – зазначив Надєїн.

Напередодні Верес розписав мирову з Інгульцем. Наразі клуб з 29 балами перебуває на сьомому місці турнірної таблиці. Наступний матч команда зіграє з Шахтарем 6 квітня.

Верес Надєїн

Надєїн

Президент Вереса: Десь у 2035-му на збірну України чекає фінал чемпіонату світу
Аграрії, магнати, регіонали. Хто керує українським футболом
Вернидуб – найуспішніший тренер в історії Кривбаса
Бізнес-партнери по УПЛ: Буткевич придбав частку в компанії Надєїна
Ексрадник президента Вереса: Вірт затаїв на мене злобу

Останні новини