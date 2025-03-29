Третє місце з кінця: президент Вереса – про бюджет клубу

Президент рівненського Вереса Іван Надєїн заявив, що його клуб має один з найменших бюджетів Української Прем'єр-ліги.

Про це він розповів на YouTube-каналі "Пряма червона".

"У нас бюджет приблизно три мільйони доларів. Це, напевно, третє з кінця місце у нинішньому чемпіонаті. Думаю, що ми займаємо десь передостаннє. Можливо, десь третє з кінця по фінансах. Нам все одно приємно, що ми з третім з кінця бюджетом посідаємо сьоме місце – значить, ми рухаємося в правильному напрямку.

Хто нижче нас? Інгулець і, може, навіть Оболонь. А може, Лівий Берег. Складно сказати, бо нема ж такої прозорості. Я свій бюджет знаю, може, хтось знає свій, але не скаже", – зазначив Надєїн.