Третє місце з кінця: президент Вереса – про бюджет клубу
Президент рівненського Вереса Іван Надєїн заявив, що його клуб має один з найменших бюджетів Української Прем'єр-ліги.
Про це він розповів на YouTube-каналі "Пряма червона".
"У нас бюджет приблизно три мільйони доларів. Це, напевно, третє з кінця місце у нинішньому чемпіонаті. Думаю, що ми займаємо десь передостаннє. Можливо, десь третє з кінця по фінансах. Нам все одно приємно, що ми з третім з кінця бюджетом посідаємо сьоме місце – значить, ми рухаємося в правильному напрямку.
Хто нижче нас? Інгулець і, може, навіть Оболонь. А може, Лівий Берег. Складно сказати, бо нема ж такої прозорості. Я свій бюджет знаю, може, хтось знає свій, але не скаже", – зазначив Надєїн.
Напередодні Верес розписав мирову з Інгульцем. Наразі клуб з 29 балами перебуває на сьомому місці турнірної таблиці. Наступний матч команда зіграє з Шахтарем 6 квітня.