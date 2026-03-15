Президент Полтави прокоментував чутки про перевірку тренера команди Тимченка на поліграфі

Микола Літвінов — 15 березня 2026, 13:41
Сергій Іващенко
Пресслужба СК Полтава

Президент Полтави Сергій Іващенко прокоментував інформацію про те, що асистента головного тренера команди Ігоря Тимченка можуть перевірити на поліграфі через підозри в участі у договірних матчах.

Його слова передає Український футбол.

За словами Іващенка, Комітет з етики та чесної гри УАФ відкрив справу ще взимку, а на початку січня десять футболістів команди та сам Тимченко вже пройшли дослідження на детекторі брехні.

"Тимченка вже перевіряли! Скільки ж можна? На початку січня ще, здається, бо від всіх цих інсайдів про якісь там договірні матчі вже голова обертом йде, дату точно от так одразу й не згадаю...

Так от, взимку Комітет з етики та чесної гри УАФ відкрив справу, і запросив десять гравців СК Полтава пройти перевірку на поліграфі. Був там й Ігор Тимченко. За результатами перевірки на поліграфі питань до Тимченка не було".

Нагадаємо, нещодавно ТаТоТаке повідомляло, що Українська асоціація футболу зафіксувала підозрілий рух в азійських конторах ставок на матч 18-го туру чемпіонату між Полтавою та Кудрівкою (0:2).

Зауважимо, що наразі Полтава посідає останнє шістнадцяте місце в УПЛ, набравши дев'ять очок після двадцяти зіграних поєдинків.

У своєму останньому матчі чемпіонату України полтавський клуб зазнав поразки від Карпат у 20-му турі з рахунком 0:4.

