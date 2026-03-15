Президент Полтави прокоментував чутки про перевірку тренера команди Тимченка на поліграфі
Президент Полтави Сергій Іващенко прокоментував інформацію про те, що асистента головного тренера команди Ігоря Тимченка можуть перевірити на поліграфі через підозри в участі у договірних матчах.
Його слова передає Український футбол.
За словами Іващенка, Комітет з етики та чесної гри УАФ відкрив справу ще взимку, а на початку січня десять футболістів команди та сам Тимченко вже пройшли дослідження на детекторі брехні.
"Тимченка вже перевіряли! Скільки ж можна? На початку січня ще, здається, бо від всіх цих інсайдів про якісь там договірні матчі вже голова обертом йде, дату точно от так одразу й не згадаю...
Так от, взимку Комітет з етики та чесної гри УАФ відкрив справу, і запросив десять гравців СК Полтава пройти перевірку на поліграфі. Був там й Ігор Тимченко. За результатами перевірки на поліграфі питань до Тимченка не було".
Нагадаємо, нещодавно ТаТоТаке повідомляло, що Українська асоціація футболу зафіксувала підозрілий рух в азійських конторах ставок на матч 18-го туру чемпіонату між Полтавою та Кудрівкою (0:2).
Зауважимо, що наразі Полтава посідає останнє шістнадцяте місце в УПЛ, набравши дев'ять очок після двадцяти зіграних поєдинків.
У своєму останньому матчі чемпіонату України полтавський клуб зазнав поразки від Карпат у 20-му турі з рахунком 0:4.