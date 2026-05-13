ЛНЗ – Полтава. Де та коли дивитися матч 28 туру УПЛ

У середу, 13 травня, черкаський ЛНЗ та СК Полтава зіграють між собою в матчі 28-го туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у Черкасах на стадіоні "Центральний". Стартовий свисток арбітра пролунає о 15:30 за київським часом.

Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який є доступним на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

Востаннє команди грали між собою 21 листопада 2025 року. Тоді ЛНЗ з дублем Проспера Обаха здобув перемогу з рахунком 2:0.

Зазначимо, що наразі черкаський колектив посідає третє місце в турнірній таблиці, а Полтава вже втратила шанси на збереження прописки в УПЛ. Вони мають у своєму активі 54 та 12 очок відповідно.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,15. Нічия – 8,00. Виграш гостей – 19,00.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.