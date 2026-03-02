Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УАФ зафіксувала підозрілі коефіцієнти на матч Полтава – Кудрівка

Олександр Булава — 2 березня 2026, 13:18
УАФ зафіксувала підозрілі коефіцієнти на матч Полтава – Кудрівка

Українська асоціація футболу зафіксувала підозрілий рух ставок на матч 18 туру чемпіонату між Полтавою та Кудрівкою, який розпочався о 13:00.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У зв'язку з цим комітет з етики та чесної гри УАФ звернувся до Української Прем'єр-ліги, а також букмекерських організацій з проханням зупинити трансляцію усіх букмекерських ліній з матчу СК Полтава – ФК Кудрівка, який має початися за кілька хвилин.

Причиною звернення став рух коефіцієнтів ставок на цей поєдинок в азійських конторах – за останні дві години коефіцієнт на перемогу Кудрівки змінився з 2,0 до 1.5.

Нагадаємо, матч між Полтавою та Кудрівкою був перенесений на "Оболонь Арену". У турнірній таблиці команда Павла Матвійченка займає останнє 16-те місце, маючи в активі 9 очок. Кудрівка посідає 13-те місце з 16 балами.

СК Полтава Українська асоціація футболу (УАФ) Чемпіонат України, УПЛ Кудрівка

СК Полтава

Вихованця Динамо мобілізували до лав ЗСУ – інсайдери
Новачок УПЛ може підсилитися вихованцем Динамо, який виступає за Лівий Берег
УПЛ змінила місце проведення матчів Кривбаса та Полтави
Верес здобув вольову перемогу над Полтавою у 17 турі УПЛ
У СК Полтава спростували конфлікт між тренером та голкіпером

Останні новини