УАФ зафіксувала підозрілі коефіцієнти на матч Полтава – Кудрівка

Українська асоціація футболу зафіксувала підозрілий рух ставок на матч 18 туру чемпіонату між Полтавою та Кудрівкою, який розпочався о 13:00.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У зв'язку з цим комітет з етики та чесної гри УАФ звернувся до Української Прем'єр-ліги, а також букмекерських організацій з проханням зупинити трансляцію усіх букмекерських ліній з матчу СК Полтава – ФК Кудрівка, який має початися за кілька хвилин.

Причиною звернення став рух коефіцієнтів ставок на цей поєдинок в азійських конторах – за останні дві години коефіцієнт на перемогу Кудрівки змінився з 2,0 до 1.5.

Нагадаємо, матч між Полтавою та Кудрівкою був перенесений на "Оболонь Арену". У турнірній таблиці команда Павла Матвійченка займає останнє 16-те місце, маючи в активі 9 очок. Кудрівка посідає 13-те місце з 16 балами.