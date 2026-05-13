Тренера Полтави дискваліфікували на 4 матчі та оштрафували на 75 тисяч

Контрольно-дисциплінарний комітет Української федерації футболу оголосив покарання для тренера СК Полтава Ігора Тимченка, який був вилучений у матчі 26-го туру Української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (3:3).

Відповідне рішення опубліковане на сайті УАФ.

Тимченко отримав дискваліфікацію на 4 матчі, 1 з яких умовно з випробувальним строком 1 рік. Також тренер оштрафований на 75 тисяч гривень за використання непристойних, образливих слів на адресу арбітра матчу.

Нагадаємо, за підсумками 27 турів Полтава втратила шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні чемпіонату України. В наступному сезоні "містяни" гратимуть у Першій лізі України.