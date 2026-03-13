Ми не команда УПЛ за всіма параметрами: тренер Полтави – про розгромну поразку від Карпат у 20 турі

Асистент головного тренера Полтави Ігор Тимченко прокоментував поразку своєї команди від Карпат у 20 турі Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що шансів зберегти прописку в елітному дивізіоні з такою грою практично немає.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Друга поспіль провальна гра. У першому таймі все було непогано, але пенальті не реалізували. У другому таймі момент Сухоручка – не забили, а нам одразу другий організували. Другий тайм провалили, заслужена перемога Карпат. Не мали розвалюватися після 0:2. Багато питань після цих двох поразок поспіль. Буває, що граємо непогано, але хтось один обов'язково припуститься помилки і все.

Ми не команда УПЛ за всіма параметрами. Важко конкурувати з командами Прем'єр-ліги. Шанси залишитись? Віра була б, якби були результати, а результатів немає. Шансів з такими помилками немає. Математично якщо рахувати, то шанси є. Те, як грали сьогодні, які тут шанси", – сказав Тимченко.

Полтава зазнала 15-ї поразки у 20 зіграних матчах УПЛ. Команда з 9 очками замикає турнірну таблицю.

Нагадаємо, у попередньому турі Полтава з аналогічним рахунком програла Зорі.