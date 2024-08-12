Буткевич: Срна підійшов, привітав нас. Це чоловічий вчинок

Президент житомирського Полісся Геннадій Буткевич заявив, що Даріо Срна підійшов, та привітав клуб з перемогою проти Шахтаря у матчі другого туру Української Прем'єр Ліги сезону-2024/25.

Про це він розповів на YouTube-каналі "ПРОФУТБОЛ Digital".

"Хороший матч у виконанні нашої команди. Даріо Срна підійшов, привітав нас. Це такий чоловічий вчинок, який показує, що в Україні футбол розвивається і буде ще краще та краще", — сказав Буткевич .

Нагадаємо, що після фінального свистка у матчі другого туру УПЛ гравці Шахтаря та Полісся влаштували масову бійку. Сутичка зав'язалася між Євгеном Волинцем та Валерієм Бондарем, і за лічені секунди переросла у масштабну конфронтацію за участі всіх інших гравців та персоналу.

За цю перемогу Буткевич пообіцяв гравцям шалені преміальні. Зазначимо, що Шахтар не здобув жодної перемоги у трьох офіційних матчах проти Полісся. Ба більше, "гірникам" не вдалося забити жодного голу. У листопаді минулого року команди розписали нульову нічию, а в останньому турі попереднього сезону житомирці перемогли з рахунком 2:0 та здобули путівку в єврокубки, де у двоматчевому протистоянні в другому раунді кваліфікаціїї Ліги конференцій поступились словенській Олімпії з загальним рахунком 1:4.