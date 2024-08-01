Полісся поступилось Олімпії та вилетіло з кваліфікації Ліги конференцій

Житомирське Полісся поступилось словенській Олімпії у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

Зустріч відбулася на міському стадіоні в польському Ґлівіце та розпочалась зі швидкого голу від українського колективу. Богдан Кушніренко відзначився історичним м'ячем за Полісся у єврокубках вже на 1-й хвилині матчу. Хавбек замкнув простріл Назаренка з флангу (1:0).

Щоправда, Олімпія досить швидко зрівняла рахунок. Флоруц переграв Сарапія і пробив у ближній кут Кудрик (1:1).

Друга половини гри пройшла за переваги українського колективу, який не зміг реалізувати свої моменти. Водночас Олімпія відзначитись вдруге після подачі кутового — Дурдов вразив ворота Кудрика на 90+3 хвилині гри (1:2).

За підсумками двох матчів (2:0 та 2:1) Олімпія вийшла у наступне коло турніру.

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд

Матч-відповідь. 1 серпня

Полісся (Житомир, Україна) — Олімпія (Любляна, Словенія) 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 1 Кушніренко, 1:1 - 11 Флоруц, 1:2 - 90+3 Дурдов

Полісся: Кудрик, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Тейлор (Смоляков, 57), Крушинський (Пайшао, 57), Кушніренко (Мустафаєв, 90+1), Таллес (Козак, 68), Назаренко, Гуцуляк, Бістріч (Будківський, 68)

Олімпія: Відовшек, Сілва, Ратнік, Мухамедбеговіч, Суалехе, Доффо, Агба, Флоруц (Брест, 70), Бултам (Мотіка, 64), Швайцер (Дурдов, 64), Коїч (Пінту, 64)

Нагадаємо, у першому поєдинку житомиряни зазнали поразки з рахунком 2:0.