Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Президент Полісся пообіцяв команді шалені преміальні за перемогу над Шахтарем

Микола Дендак — 11 серпня, 22:20
Президент Полісся пообіцяв команді шалені преміальні за перемогу над Шахтарем

Президент житомирського Полісся Геннадій Буткевич пообіцяв футболістам 5-разову премію за перемогу над Шахтарем у матчі 2 туру Української Прем'єр-ліги.

Відео з його промовою опублікувала пресслужба клубу.

"Два слова: п'ять премій", — сказав Буткевич.

Зазначимо, що після фінального свистка гравці Шахтаря та Полісся влаштували масову бійку. Сутичка зав'язалася між Євгеном Волинцем та Валерієм Бондарем, і за лічені секунди переросла у масштабну конфронтацію за участі всіх інших гравців та персоналу.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Геннадій Буткевич

Полісся

Волинець: Гра була складною, адже грали проти чемпіона України
Ще один захисник Полісся до кінця року вилетів через тяжку травму
Летіли іскри: гравці Шахтаря та Полісся влаштували масову бійку після фінального свистка
Полісся вистраждало перемогу над Шахтарем у бійні на Лівому березі
Шахтар та Полісся визначилися зі складами на матч 2 туру УПЛ

Останні новини