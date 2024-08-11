Президент Полісся пообіцяв команді шалені преміальні за перемогу над Шахтарем

Президент житомирського Полісся Геннадій Буткевич пообіцяв футболістам 5-разову премію за перемогу над Шахтарем у матчі 2 туру Української Прем'єр-ліги.

Відео з його промовою опублікувала пресслужба клубу.

"Два слова: п'ять премій", — сказав Буткевич.

Зазначимо, що після фінального свистка гравці Шахтаря та Полісся влаштували масову бійку. Сутичка зав'язалася між Євгеном Волинцем та Валерієм Бондарем, і за лічені секунди переросла у масштабну конфронтацію за участі всіх інших гравців та персоналу.