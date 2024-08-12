Полісся перемогло Шахтар: огляд матчу 2 туру УПЛ

Житомирське Полісся мінімально перемогло донецький Шахтар у другому турі Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Огляд

Чемпіонат України — УПЛ

2 тур, 11 серпня

Шахтар — Полісся 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — Чоботенко 35

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Марлон, Судаков, Бондаренко, Кевін, Педріньйо, Траоре.

Полісся: Волинець, Смоляков, Чоботенко, Віале, Михайліченко, Бабенко, Кушніренко, Назаренко, Гуцуляк, Таллес, Пайшао.

Попередження: Гуцуляк 65, Михайліченко 72

Зазначимо, що після фінального свистка гравці Шахтаря та Полісся влаштували масову бійку. Сутичка зав'язалася між Євгеном Волинцем та Валерієм Бондарем, і за лічені секунди переросла у масштабну конфронтацію за участі всіх інших гравців та персоналу.

За цю перемогу президент житомирського клубу Геннадій Буткевич пообіцяв гравцям шалені преміальні.