Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Полісся перемогло Шахтар: огляд матчу 2 туру УПЛ

Микола Дендак — 12 серпня, 00:05
Полісся перемогло Шахтар: огляд матчу 2 туру УПЛ

Житомирське Полісся мінімально перемогло донецький Шахтар у другому турі Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Огляд

Чемпіонат України — УПЛ
2 тур, 11 серпня

Шахтар — Полісся 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — Чоботенко 35

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Марлон, Судаков, Бондаренко, Кевін, Педріньйо, Траоре.

Полісся: Волинець, Смоляков, Чоботенко, Віале, Михайліченко, Бабенко, Кушніренко, Назаренко, Гуцуляк, Таллес, Пайшао.

Попередження: Гуцуляк 65, Михайліченко 72

Зазначимо, що після фінального свистка гравці Шахтаря та Полісся влаштували масову бійку. Сутичка зав'язалася між Євгеном Волинцем та Валерієм Бондарем, і за лічені секунди переросла у масштабну конфронтацію за участі всіх інших гравців та персоналу.

За цю перемогу президент житомирського клубу Геннадій Буткевич пообіцяв гравцям шалені преміальні.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Шахтар

Полісся

Ашур пояснив переведення Козака і Будківського у Полісся-2
Пушич — про поразку від Полісся: Це буде хорошим уроком для нас
Президент Полісся пообіцяв команді шалені преміальні за перемогу над Шахтарем
Волинець: Гра була складною, адже грали проти чемпіона України
Ще один захисник Полісся до кінця року вилетів через тяжку травму

Останні новини