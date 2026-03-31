Інфантіно: Іран візьме участь у чемпіонаті світу

Президент ФІФА Джанні Інфантіно під час товариського матчу між Іраном та Коста-Рикою в Туреччині заявив, що збірна Ірану братиме участь у цьогорічному чемпіонаті світу в США.

Його слова передає The Guardian.

"Іран візьме участь у чемпіонаті світу. Саме тому ми тут. Ми дуже раді, тому що це дуже сильна команда, я дуже щасливий. Я побачив команду, поговорив з гравцями та тренером, тож усе гаразд. Матчі будуть зіграні там, де вони мають бути, згідно з жеребкуванням".

Нагадаємо, що Інфантіно раніше заявляв, що альтернативних планів не існує і ФІФА буде намагатися зробити все, щоб матчі відбулися в найкращих умовах, оскільки Іран кваліфікувався на турнір за спортивним принципом.

Раніше представники Ірану висловлювали побоювання щодо безпеки своїх гравців під час запланованих матчів у Лос-Анджелесі та Сіетлі на ЧС-2026 через перебіг воєнних подій на Близькому Сході.

А американський президент Дональд Трамп заявив, що не має нічого проти участі Ірану. Проте він припустив, що грати у США може бути недоречно "заради їхнього ж життя та безпеки".

Після чого, 17 березня, Федерація футболу Ірану заявила про ведення переговорів щодо проведення ігор команди саме на мексиканській території.

Водночас повідомлялося, що ФІФА не планує цього робити через комерційні складнощі, сподіваючись на проведення ігор згідно із вже затвердженим розкладом.

Зауважимо, що Збірна Ірану потрапила в групу G на ЧС-2026, де її суперниками мали бути Бельгія, Єгипет і Нова Зеландія. Сам турнір проходитиме з 11 червня до 19 липня.