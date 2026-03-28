Чорні пов'язки та рюкзаки: футболісти збірної Ірану вшанували пам'ять загиблих дітей перед матчем
Чоловіча збірна Ірану з футболу зробила символічне нагадування світу про загиблих дітей через атаку на початкову школу для дівчаток Шаджара Тайебе в місті Мінаб.
Про це повідомляє Reuters.
Перед товариським матчем проти Нігерії (1:2) в Туреччині гравці вийшли з чорними пов'язками. Вони тримали шкільні рюкзаки під час виконання гімну.
Таким чином вони вшанували пам'ять дітей, які загинули в перший день спільних ударів США та Ізраїлю по Ірану. За інформацією Тегерана, тоді загинули понад 175 людей, серед яких діти та вчителі.
"Вони були глибоко вражені бомбардуванням школи для дівчат і хотіли висловити свої співчуття. Це було колективне рішення команди. Ми єдині", – сказав віцепрезидент федерації футболу Ірану.
Раніше Верховний комісар ООН з прав людини закликав США завершити розслідування під час засідання Ради ООН з прав людини з приводу цього інциденту. За даними американських військових слідчих, ймовірно, відповідальність за удар несуть саме сили США, проте остаточні висновки розслідування ще не зроблені.
Нагадаємо, що ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня. Іран має зіграти всі три поєдинки у США, проте його участь у турнірі досі залишається під питанням через воєнні дії.