Іран заборонив своїм спортивним командам їздити до "ворожих" країн

Микола Літвінов — 27 березня 2026, 19:47
Міністерство спорту Ірану оголосило про заборону для своїх національних збірних та клубів відвідувати країни, які визнані "ворожими".

Про це повідомляє ESPN.

У заяві відомства наголосили на забороні відвідувати такі держави до прийняття нових рішень.

"До подальшого повідомлення забороняється участь національних та клубних команд у країнах, які вважаються ворожими та не здатні забезпечити безпеку іранських спортсменів і членів команд", – оголосили в міністерстві.

У тексті заяви не згадується чемпіонат світу з футболу 2026 року, який розпочнеться 11 червня у США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федерація футболу Ірану веде переговори з ФІФА щодо перенесення матчів збірної зі США в Мексику на тлі війни на Близькому Сході.

Наразі ФІФА не планує зміну місць проведення ігор збірної Ірану, але заявила, що контактує з іранською федерацією футболу та з нетерпінням чекає на команди, які змагатимуться згідно з поточним розкладом матчів.

