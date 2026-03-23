Лідера збірної Ірану виключили зі складу через фото з правителем Дубая

Нападник збірної Ірану Сердар Азмун не потрапив до заявки команди на товариські матчі перед чемпіонатом світу 2026.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на іранські ЗМІ.

За інформацією джерела, 31-річного футболіста виключили зі складу збірної Ірану через нелояльність до існуючої влади.

Азмун виступає за клуб Шабаб Аль-Ахлі з ОАЕ. Нещодавно він опублікував спільне фото з правителем Дубая Мохаммедом бін Рашидом Аль Мактумом. Ця публікація розгнівала іранську владу.

Річ у тім, що Іран здійснив ракетні та дронові удари по ОАЕ після атаки США та Ізраїлю. За даними інформаційного агентства Fars, яке має зв'язки з жорстким Корпусом вартових Ісламської революції, Азмун був виключений з команди. Цікаво, що Федерація футболу Ірану наразі не давала жодних коментарів.

Зазначимо, що Сердар Азмун – один з найпомітніших футболістів збірної Ірану, яка виборола путівку на ЧС-2026. На рахунку форварда 57 голів за "Перських леопардів". В історичному рейтингу бомбардирів збірної він займає друге місце.

Раніше представники Ірану висловлювали побоювання щодо безпеки своїх гравців під час запланованих матчів у Лос-Анджелесі та Сіетлі на ЧС-2026 через перебіг воєнних подій на Близькому Сході.

Згодом Федерація футболу Ірану заявила про переговори з організаторами турніру щодо проведення матчів Мундіалю в Мексиці.

Однак ФІФА не планує переносити поєдинки за участю збірної Ірану через комерційні складнощі.