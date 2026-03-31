Планів B, C чи D немає: Інфантіно зробив заяву щодо участі Ірану на ЧС-2026

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився про участь збірної Ірану на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Його слова передає El Financiero.

Функціонер заявив, що розуміє делікатність ситуації, адже всі матчі ця команда має зіграти у США. Проте він запевнив, що організатори зроблять усе, щоб іранцям було комфортно брати участь у турнірі.

"Ми живемо в реальності та знаємо, наскільки складною є ситуація іранської команди, але працюємо та зробимо все, щоб вони провели матчі чемпіонату світу в найкращих умовах. Планів B, C чи D немає – є лише план A. Ми живемо у складному геополітичному контексті, і ми не можемо його вирішити, але можемо об'єднувати людей, створювати можливості для єднання світу в атмосфері миру та свята", – сказав Інфантіно.

Очільник ФІФА додав, що Іран кваліфікувався на ЧС-2026 "рано та за спортивним принципом", тому міжнародна футбольна організація прагне поважати це досягнення.

Нагадаємо, що представники Ірану раніше висловлювали бажання перенести свої поєдинки зі США в Мексику. Проте ФІФА не планує цього робити, через що участь іранської збірної на турнірі досі залишається під питанням.