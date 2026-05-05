Кудрівка призначила нового головного тренера

Олександр Протченко призначений на посаду головного тренера Кудрівки.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Протченко працює в структурі Кудрівки протягом останніх 6 років у якості тренера і технічного директора. Останні три місяці очолював юнацьку команду.

До цього Протченко очолював юнацькі команди Арсенала-Київ і був аситентом головного тренера Чайки.

У тренерський штаб Протченка увійдуть асистенти Юрій Замараєв і Антон Дяченко, а також тренер воротарів Дмитро Іванов, а також систент старшого тренера Євген Задорожний, аналітик Максим Шевчук і тренер з фізичної підготовки Дмитро Корнієнко, які працювали ще з попереднім тренерським штабом.

На посаді наставника Кудрівки Протченко замінив Василя Баранова, якого звільнили напередодні. У турнірній таблиці команда посідає 13-те місце, маючи в активі 22 очки.