Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кудрівка призначила нового головного тренера

Олег Дідух — 5 травня 2026, 18:28
Кудрівка призначила нового головного тренера
ФК Кудрівка

Олександр Протченко призначений на посаду головного тренера Кудрівки.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Протченко працює в структурі Кудрівки протягом останніх 6 років у якості тренера і технічного директора. Останні три місяці очолював юнацьку команду.

До цього Протченко очолював юнацькі команди Арсенала-Київ і був аситентом головного тренера Чайки.

У тренерський штаб Протченка увійдуть асистенти Юрій Замараєв і Антон Дяченко, а також тренер воротарів Дмитро Іванов, а також систент старшого тренера Євген Задорожний, аналітик Максим Шевчук і тренер з фізичної підготовки Дмитро Корнієнко, які працювали ще з попереднім тренерським штабом.

На посаді наставника Кудрівки Протченко замінив Василя Баранова, якого звільнили напередодні. У турнірній таблиці команда посідає 13-те місце, маючи в активі 22 очки.

Кудрівка Олександр Протченко

Кудрівка

Рішення керівництва: Баранов відреагував на своє звільнення з посади тренера дебютанта УПЛ
Кудрівка звільнила головного тренера після нічиєї з Оболонню
Кудрівка у компенсований час вирвала нічию у поєдинку з Оболонню у 26 турі УПЛ
Туран назвав футболіста Шахтаря, який нагадує йому легенду Барселони
Шахтар здолав Кудрівку та зміцнив лідерство в УПЛ

Останні новини