УПЛ затвердила розклад матчів 10 туру чемпіонату України

Затверджено розклад матчів 10 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє УПЛ.

Тур розпочнеться 18 жовтня матчем Колос – Шахтар. Динамо наступного дня зіграє з Оболонню, а завершиться тур львівським дербі між Рухом та Карпатами 21 жовтня.

П'ятниця, 18 жовтня

18:00 – Колос – Шахтар

Субота, 19 жовтня

13:00 – Ворскла – Олександрія

15:30 – Оболонь – Динамо Київ

18:00 – Полісся – Лівий Берег

Неділя, 20 жовтня

13:00 – ЛНЗ – Інгулець

15:30 – Чорноморець – Верес

18:00 – Зоря – Кривбас

Понеділок, 21 жовтня

18:00 – Рух – Карпати

Нагадаємо, чотири матчі 7 туру завершилися внічию. Динамо зіграло внічию з Рухом, Верес у компенсований час врятувався від поразки Інгульцю, Ворскла та Кривбас обмінялися голами ще в першому таймі, а Полісся вибороло очко в матчі з ЛНЗ.