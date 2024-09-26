УПЛ затвердила розклад матчів 10 туру чемпіонату України
Затверджено розклад матчів 10 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Про це повідомляє УПЛ.
Тур розпочнеться 18 жовтня матчем Колос – Шахтар. Динамо наступного дня зіграє з Оболонню, а завершиться тур львівським дербі між Рухом та Карпатами 21 жовтня.
П'ятниця, 18 жовтня
18:00 – Колос – Шахтар
Субота, 19 жовтня
13:00 – Ворскла – Олександрія
15:30 – Оболонь – Динамо Київ
18:00 – Полісся – Лівий Берег
Неділя, 20 жовтня
13:00 – ЛНЗ – Інгулець
15:30 – Чорноморець – Верес
18:00 – Зоря – Кривбас
Понеділок, 21 жовтня
18:00 – Рух – Карпати
Нагадаємо, чотири матчі 7 туру завершилися внічию. Динамо зіграло внічию з Рухом, Верес у компенсований час врятувався від поразки Інгульцю, Ворскла та Кривбас обмінялися голами ще в першому таймі, а Полісся вибороло очко в матчі з ЛНЗ.