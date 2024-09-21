Динамо зіграло внічию з Рухом: огляд матчу УПЛ

На стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві відбувся матч 7-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому місцеве Динамо приймало львівський Рух. Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

7 тур, 21 вересня

Динамо (Київ) – Рух (Львів) 0:0 (0:0)

Динамо: 1. Бущан, 24. Тимчик, 32. Михавко, 28. Себальйос, 2. Вівчаренко (86 – Дубінчак), 6. Бражко, 7. Ярмоленко (72 – Брагару), 10. Шапаренко (86 – Рубчинський), 29. Бульський (72 – Піхальонок), 22. Кабаєв (82 – Герреро), 11. Ванат.

Рух: 23. Ледвій, 77. Сич, 4. Холод, 29. Дідик, 93. Роман, 15. Підгурський, 14. Квасниця (77 – Рунич), 71. Федор, 10. Притула (83 – Семетюк), 8. Карабін (83 – Клейвер), 95. Краснопір (87 – Климчук)

Столична команда вперше в УПЛ-2024/25 втратила очки, перервавши п'ятиматчеву переможну серію. Кияни втратили можливість очолили турнірну таблицю з відривом від Полісся, в активі київського клубу 16 очок. Рух з 11 балами розташувався на 4-й сходинці.

Нагадаємо, нещодавно Динамо у перенесеному матчі 4 туру УПЛ здолали Ворсклу (3:1), а також Рух зіграв внічию проти полтавців (0:0).