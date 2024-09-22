Полісся вирвало нічию у ЛНЗ у 7 турі УПЛ
Житомирське Полісся вдома зіграв внічию з черкаським ЛНЗ у 7 турі чемпіонату України.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
У першому таймі свої моменти змарнував нападник господарів Олексій Гуцуляк, який спочатку небезпечно пробив здалеку з правого флангу, а на 31-й хвилині після закидання з глибини намагався перекинути голкіпера, однак його удару забракло влучності.
Майже одразу свою відповідь підготували гості – м'яч після навісу Авагімяна у штрафний майданчик відскочив до Дмитра Топалова, який в дотик пробив у лівий кут воріт (0:1).
Друга половини гри розпочалась з атак господарів, які змогли втілити свою перевагу лише на 88-й хвилині гри. Простріл з флангу замкнув Гуцуляк (1:1).
Для Полісся – це друга нічия у сезоні УПЛ, наразі "вовки" з 14 очками посідають третє місце у турнірній таблиці. ЛНЗ з 11 балами йде четвертим.
Чемпіонат України – УПЛ
7 тур, 22 вересня
Полісся (Житомир) – ЛНЗ (Черкаси) 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 34 Топалов, 1:1 – 88 Гуцуляк
Полісся: Волинець, Майсурадзе (69 Смоляков), Віалле (Лєднєв 88), Чоботенко, Михайліченко, Таллес Коста (Мустафаєв 62), Бабенко, Крушинський (Мельниченко 48), Гуцуляк, Пайшао (Луїфер 61), Назаренко
ЛНЗ: Кучеренко, Пасіч, Муравський, Саліху, Путря, Нонікашвілі, Яшарі, Бойко, Авагімян (79 Наумець), Момо, Топалов (68 Бессала)
Попередження: 21 Крушинський, 29 Путря, 71 Віалле, 77 Муравський, 83 Молло
Наступний матч Полісся зіграє 28 вересня проти Карпат, ЛНЗ в цей же день прийматиме Чорноморець.
Нагадаємо, напередодні київське Динамо вперше у сезоні втратило очки у матчі УПЛ проти Руха (0:0).