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Полісся вирвало нічию у ЛНЗ у 7 турі УПЛ

Олександр Булава — 22 вересня, 19:58
Полісся вирвало нічию у ЛНЗ у 7 турі УПЛ
ФК Полісся

Житомирське Полісся вдома зіграв внічию з черкаським ЛНЗ у 7 турі чемпіонату України.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

У першому таймі свої моменти змарнував нападник господарів Олексій Гуцуляк, який спочатку небезпечно пробив здалеку з правого флангу, а на 31-й хвилині після закидання з глибини намагався перекинути голкіпера, однак його удару забракло влучності.

Майже одразу свою відповідь підготували гості – м'яч після навісу Авагімяна у штрафний майданчик відскочив до Дмитра Топалова, який в дотик пробив у лівий кут воріт (0:1).

Друга половини гри розпочалась з атак господарів, які змогли втілити свою перевагу лише на 88-й хвилині гри. Простріл з флангу замкнув Гуцуляк (1:1).

Для Полісся – це друга нічия у сезоні УПЛ, наразі "вовки" з 14 очками посідають третє місце у турнірній таблиці. ЛНЗ з 11 балами йде четвертим.

Чемпіонат України – УПЛ
7 тур, 22 вересня

Полісся (Житомир) – ЛНЗ (Черкаси) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Топалов, 1:1 – 88 Гуцуляк

Полісся: Волинець, Майсурадзе (69 Смоляков), Віалле (Лєднєв 88), Чоботенко, Михайліченко, Таллес Коста (Мустафаєв 62), Бабенко, Крушинський (Мельниченко 48), Гуцуляк, Пайшао (Луїфер 61), Назаренко

ЛНЗ: Кучеренко, Пасіч, Муравський, Саліху, Путря, Нонікашвілі, Яшарі, Бойко, Авагімян (79 Наумець), Момо, Топалов (68 Бессала)

Попередження: 21 Крушинський, 29 Путря, 71 Віалле, 77 Муравський, 83 Молло

Наступний матч Полісся зіграє 28 вересня проти Карпат, ЛНЗ в цей же день прийматиме Чорноморець.

Нагадаємо, напередодні київське Динамо вперше у сезоні втратило очки у матчі УПЛ проти Руха (0:0).

ЛНЗ Черкаси Полісся Чемпіонат України, УПЛ

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