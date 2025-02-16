Клуб-відкриття Першої ліги України підпише ключового захисника Інгульця
Михайло Шершень
Ua-Football
Ключовий центрбек Інгульця Михайло Шершень продовжить кар'єру в Першій лізі України.
За інформацією ТаТоТаке, основний центральний захисник клубу з Петрового підписав контракт з ФК Кудрівка.
Угода 29-річного гравця в Інгульці спливав влітку цього року.
У поточному сезоні Шершень відіграв 14 повних поєдинках за команду у першому колі.
Водночас Кудрівка стала відкриттям сезону у Першій лізі, набравши 25 очок та фінішувавши на проміжному третьому місці за підсумками першої частини сезону.
Раніше Інгулець підписав чотирьох новачків.