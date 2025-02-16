Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Клуб-відкриття Першої ліги України підпише ключового захисника Інгульця

Олексій Мурзак — 16 лютого 2025, 15:16
Клуб-відкриття Першої ліги України підпише ключового захисника Інгульця
Михайло Шершень
Ua-Football

Ключовий центрбек Інгульця Михайло Шершень продовжить кар'єру в Першій лізі України.

За інформацією ТаТоТаке, основний центральний захисник клубу з Петрового підписав контракт з ФК Кудрівка.

Угода 29-річного гравця в Інгульці спливав влітку цього року.

У поточному сезоні Шершень відіграв 14 повних поєдинках за команду у першому колі.

Водночас Кудрівка стала відкриттям сезону у Першій лізі, набравши 25 очок та фінішувавши на проміжному третьому місці за підсумками першої частини сезону.

Раніше Інгулець підписав чотирьох новачків.

Інгулець Чемпіонат України, Перша ліга Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Шершень Кудрівка

Інгулець

Визначилося місце проведення матчу Інгулець – Полісся у 18 турі УПЛ
УПЛ назвала дати догравання матчів Кривбас – Шахтар та Інгулець – Зоря, які були перенесені
УПЛ назвала клуб з найбільшою кількістю нереалізованих пенальті за всю історію чемпіонату
Стала відома дата відкриття нового стадіону Інгульця
Інгулець оголосив про підписання трьох захисників та одного хавбека

Останні новини