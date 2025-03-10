Лідер Першої ліги України підписав двох гравців Інгульця

Лідер Першої ліги України ФК Кудрівка оформив трансфер двох футболістів Інгулеця.

Про це повідомила пресслужба команди.

Так, до складу Кудрівки приєдналися Олександр Козак та Максим Мельничук. Обидва раніше не виправдали очікувань тренера Інгульця Василя Кобіна та були відправлені у другу команду представника УПЛ.

Про суму трансферів та умови контрактів не повідомляється. Проте портал Transfermarkt вказав, що Олександр та Максим стали гравцями клубу на правах вільним агентів.

У новому колективі Козак гратиме під 9-м ігровим номером, тоді як Мельничук обрав 91-й.

30-річний Козак у першій частині сезону відіграв всього дев'ять матчів, в яких оформив по одному голу та асисту. Скільки ж матчів у поточному зіграв і Мельничук, який оформив одну результативну передачу.