Кобін перевів 5 гравців Інгульця у дубль

Головний тренер Інгульця Василь Кобін вирішив перевести одразу 5 гравців із першої команди в юнацьку.

Про це повідомив журналіст Дмитро Вєнков у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, наставник вдався до таких мір у "вихованих цілях". Після розгромної поразки від Динамо під "гарячу руку" Кобіна потрапили Артем Сітало, Сергій Петько, Олександр Козак, Юрій Козиренко та Максим Мельничук. Зазначимо, що кожен із цих гравців перевищує віковий ценз команди U-19.

Нагадаємо, в жовтні через конфлікт з головним тренером Інгулець залишив ще один досвідчений виконавець Ярослав Богунов. Пізніше він заявив, що Кобіну не потрібні люди, які мають власні думку та бачення.

Після 12 турів Інгулець із 5 очками перебуває на останньому місці в чемпіонаті України. До рятівної 12 позиції – 7 пунктів, до зони перехідних матчів – 3. У трьох заключних матчах першого кола команда з Петрового зіграє проти Лівого берега, Шахтаря та Ворскли.