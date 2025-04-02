Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Постекоглу: Сподіваюся, що рано чи пізно Почеттіно повернеться в Тоттенгем

Олексій Погорелов — 2 квітня 2025, 19:04
Постекоглу: Сподіваюся, що рано чи пізно Почеттіно повернеться в Тоттенгем
Ангелос Постекоглу
BBC

Головний тренер Тоттенгема Ангелос Постекоглу висловив сподівання, що колега Маурісіо Почеттіно посяде його місце в лондонському клубі.

Слова 59-річного австралійця наводить ESPN.

Лондонський клуб проводить провальний сезон під керівництвом Постекоглу, якому вже шукають заміну. І Почеттіно входить до шорт-листа претендентів на місце Постекоглу.

Нещодавно аргентинець, який наразі очолює збірну США, заявив про бажання якось знову попрацювати зі "шпорами". Нинішній наставник Тоттенгема запевнив, що не бачить нічого неповажного в словах Почеттіно.

"Якщо Маурісіо захоче колись повернутися, я сподіваюся, що це станеться. У всіх нас є мрії та прагнення, і якщо це те, чого він хоче... Ви вважаєте, що він намагається чинити на мене тиск?

Ну, я не відчуваю неповаги. Думаю, якщо ви запитаєте Маурісіо про це прямо, то отримаєте досить чітку відповідь про його наміри. Я більше зосереджений на тому, щоб переконатися, що ми переможемо завтра ввечері", – сказав Постекоглу.

 Чинний контракт Ангелоса Постекоглу з Тоттенгемом розрахований до літа 2027 року. На даний момент "шпори" посідають чотирнадцяте місце в таблиці АПЛ, маючи в активі 34 очки.

Завтра, 3 квітня, відбудеться матч 30 туру чемпіонату Англії між Челсі та Тоттенгемом. Стартовий свисток поєдинку пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що головний тренер Борнмута Іллі Забарного Андоні Іраола відповів на питання щодо його потенційної роботи із Тоттенгемом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Тоттенгем Маурісіо Почеттіно Анге Постекоглу

Анге Постекоглу

Тренер Забарного серед фаворитів: Тоттенгем визначився з кандидатами на заміну Постекоглу
Тоттенгем обрав двох кандидатів на заміну Постекоглу
Довіряйте моїй філософії, – Постекоглу звернувся до фанатів Тоттенгема
Припиніть істерію, – Постекоглу прокоментував невдалий сезон Тоттенгема
Тоттенгем визначився з пріоритетним кандидатом на заміну Постекоглу

Останні новини