Постекоглу: Сподіваюся, що рано чи пізно Почеттіно повернеться в Тоттенгем
Головний тренер Тоттенгема Ангелос Постекоглу висловив сподівання, що колега Маурісіо Почеттіно посяде його місце в лондонському клубі.
Слова 59-річного австралійця наводить ESPN.
Лондонський клуб проводить провальний сезон під керівництвом Постекоглу, якому вже шукають заміну. І Почеттіно входить до шорт-листа претендентів на місце Постекоглу.
Нещодавно аргентинець, який наразі очолює збірну США, заявив про бажання якось знову попрацювати зі "шпорами". Нинішній наставник Тоттенгема запевнив, що не бачить нічого неповажного в словах Почеттіно.
"Якщо Маурісіо захоче колись повернутися, я сподіваюся, що це станеться. У всіх нас є мрії та прагнення, і якщо це те, чого він хоче... Ви вважаєте, що він намагається чинити на мене тиск?
Ну, я не відчуваю неповаги. Думаю, якщо ви запитаєте Маурісіо про це прямо, то отримаєте досить чітку відповідь про його наміри. Я більше зосереджений на тому, щоб переконатися, що ми переможемо завтра ввечері", – сказав Постекоглу.
Чинний контракт Ангелоса Постекоглу з Тоттенгемом розрахований до літа 2027 року. На даний момент "шпори" посідають чотирнадцяте місце в таблиці АПЛ, маючи в активі 34 очки.
Завтра, 3 квітня, відбудеться матч 30 туру чемпіонату Англії між Челсі та Тоттенгемом. Стартовий свисток поєдинку пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, що головний тренер Борнмута Іллі Забарного Андоні Іраола відповів на питання щодо його потенційної роботи із Тоттенгемом.