Постекоглу: Сподіваюся, що рано чи пізно Почеттіно повернеться в Тоттенгем

Головний тренер Тоттенгема Ангелос Постекоглу висловив сподівання, що колега Маурісіо Почеттіно посяде його місце в лондонському клубі.

Слова 59-річного австралійця наводить ESPN.

Лондонський клуб проводить провальний сезон під керівництвом Постекоглу, якому вже шукають заміну. І Почеттіно входить до шорт-листа претендентів на місце Постекоглу.

Нещодавно аргентинець, який наразі очолює збірну США, заявив про бажання якось знову попрацювати зі "шпорами". Нинішній наставник Тоттенгема запевнив, що не бачить нічого неповажного в словах Почеттіно.

"Якщо Маурісіо захоче колись повернутися, я сподіваюся, що це станеться. У всіх нас є мрії та прагнення, і якщо це те, чого він хоче... Ви вважаєте, що він намагається чинити на мене тиск? Ну, я не відчуваю неповаги. Думаю, якщо ви запитаєте Маурісіо про це прямо, то отримаєте досить чітку відповідь про його наміри. Я більше зосереджений на тому, щоб переконатися, що ми переможемо завтра ввечері", – сказав Постекоглу.

Чинний контракт Ангелоса Постекоглу з Тоттенгемом розрахований до літа 2027 року. На даний момент "шпори" посідають чотирнадцяте місце в таблиці АПЛ, маючи в активі 34 очки.

Завтра, 3 квітня, відбудеться матч 30 туру чемпіонату Англії між Челсі та Тоттенгемом. Стартовий свисток поєдинку пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що головний тренер Борнмута Іллі Забарного Андоні Іраола відповів на питання щодо його потенційної роботи із Тоттенгемом.