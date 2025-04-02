Челсі – Тоттенгем: де дивитися лондонське дербі в АПЛ

Челсі прийматиме Тоттенгем у межах лондонського дербі, яке відбудеться в матчі 30 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зустріч відбудеться у четвер, 3 квітня, на стадіоні "Стеморд Брідж". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі Setanta Sports+ та на OTT сервісі Setanta Sports.

У попередньому турі АПЛ обидві команди зазнали поразки. Челсі поступився Арсеналу, а Тоттенгем не зміг переграти інший лондонський клуб Фулгем.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом цього протистояння є Челсі, за який до допінгового скандалу виступав український півзахисник Михайло Мудрик.

На перемогу "синіх" можна поставити з коефіцієнтом 1,69, у перемогу "шпор" експерти вірять менше – 4,45. На нічию можна поставити з екфом 4,50.

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