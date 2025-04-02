Челсі – Тоттенгем: де дивитися лондонське дербі в АПЛ
Челсі прийматиме Тоттенгем у межах лондонського дербі, яке відбудеться в матчі 30 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Зустріч відбудеться у четвер, 3 квітня, на стадіоні "Стеморд Брідж". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Переглянути гру можна на каналі Setanta Sports+ та на OTT сервісі Setanta Sports.
У попередньому турі АПЛ обидві команди зазнали поразки. Челсі поступився Арсеналу, а Тоттенгем не зміг переграти інший лондонський клуб Фулгем.
На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом цього протистояння є Челсі, за який до допінгового скандалу виступав український півзахисник Михайло Мудрик.
На перемогу "синіх" можна поставити з коефіцієнтом 1,69, у перемогу "шпор" експерти вірять менше – 4,45. На нічию можна поставити з екфом 4,50.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.